Investimentos na Educação do Acre moldam futuros promissores

A recente transformação na educação no Acre, marcada por investimentos substanciais do governo estadual, tem gerado um impacto significativo na vida dos estudantes. Ítalo Barbosa, um jovem de 18 anos da Escola Sebastião Pedrosa, localizada no Segundo Distrito de Rio Branco, é um exemplo dessa mudança positiva.

Filho mais velho de uma família de trabalhadores, o jovem, que está concluindo o ensino médio, sempre dependeu da escola pública. Seu sonho é ser engenheiro militar, “tentar a carreira em concurso público, ou pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica ou pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército”.

Mas Ítalo sabe que o caminho a percorrer é longo. O plano inicial, após a formatura no ensino regular, é conseguir um emprego e paralelamente ingressar em uma faculdade de engenharia. “Trabalhar e estudar é importante, porque a principal fonte de renda na minha casa é minha mãe e meu pai, só que eles não podem me sustentar por muito tempo. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar”, explica.

Todas as pesquisas sobre seu projeto de vida o estudante faz no tablet que recebeu gratuitamente do governo este ano. Um investimento que impactou a vida de milhares de estudantes, com a distribuição dos 36.795 aparelhos para alunos do ensino médio regular e Educação de Jovens e Adultos, representando um investimento de R$ 28,9 milhões.

Cada tablet possui pacote de internet, o que possibilita acesso ilimitado a estudantes que, como no caso de Ítalo, antes acessavam a rede apenas pelo chip de celular da mãe ou pai. “O tablet é uma ferramenta fundamental para eu poder ter acesso a diversas informações. Por exemplo, questões comentadas em grande quantidade, videoaulas, pesquisas, enfim, se você tem acesso a informação, você vai longe”, aponta.

O investimento, segundo o professor de matemática da Sebastião Pedrosa, Antônio José dos Santos, carinhosamente chamado pelos alunos de “Professor AJ”, tem mudado a forma de dar aula, com atividades mais dinâmicas, além de proporcionar economia de papel.

“Antes nós tínhamos que trabalhar com materiais impressos e com os tablets; agora isso mudou. Posso usar materiais didáticos em documentos virtuais e os alunos conseguem fazer mapas mentais e fazer uso de aplicativos que acrescentam muito ao aprendizado. Os trabalhos apresentados no último bimestre ficaram tão bem feitos que guardei para mim”, celebra o professor.

Além dos aparelhos móveis, escolas da zona urbana e rural de todo o estado também passaram por uma renovação tecnológica com a entrega de 46 novos laboratórios de informática. Um investimento de R$5,2 milhões, essencial para a alfabetização digital.

“Meu objetivo, como chefe do Executivo, é tornar a educação pública uma referência em ensino. Para isso, estamos investindo na entrega de kits escolares, tablets, fardamento e na alimentação de nossos estudantes. Além disso, contratamos servidores efetivos para a educação. E para 2024, estamos abrindo um concurso público com três mil vagas, visando recompor o quadro de professores efetivos do Estado. Lembro a todos que estas são oportunidades para professores efetivos, profissionais de carreira, garantindo assim a estabilidade funcional, tão valorizada em nosso sistema educacional. Esse concurso representa um passo significativo para o fortalecimento da educação em nosso estado”, afirmou o governador.

Enriquecendo o currículo

Optar pelo eixo profissionalizante no Novo Ensino Médio, matriculando-se no curso técnico de farmácia no Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) foi o pontapé inicial no projeto de vida de Ítalo. Embora a escolha possa diferir de sua aspiração profissional, ele fundamenta sua decisão na promissora oferta de empregos na área.

Em 2023, graças a convênios com Ieptec, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), a Educação do Acre pôde atender 5.373 estudantes da rede pública em todo o estado, com opções de 113 cursos profissionalizantes.

“Eu nunca tinha ido a uma aula de matemática no laboratório”

O aprimoramento dos laboratórios de ciências exatas no ensino médio também foi um dos grandes investimentos de 2023. Foram adquiridos 163 kits de laboratório para química, física, biologia e matemática, dos quais 109 já foram entregues, totalizando um investimento de R$ 39,2 milhões.

“Eu nunca tinha tido a uma aula de matemática no laboratório, nem sabia que era possível. Isso ajuda a fixar o conteúdo, com certeza. Sai da parte teórica e vai para a parte prática, que é o que importa”, avalia o estudante.

E o professor AJ atesta que as aulas da matéria em laboratório enriquecem o aprendizado do aluno. “Quando os alunos veem que a matemática funciona no dia a dia, eles demonstram mais interesse e se dedicam”, observa.

Além do ensino médio, o ensino de ciências no fundamental também foi enriquecido com a entrega de 50 unidades de laboratórios móveis, com um investimento de R$ 4 milhões.

Pré-Enem Legal

Mais um passo rumo ao sonho de Ítalo foi possível graças ao Pré-Enem Legal, programa de governo já consolidado na rede estadual desde 2019 e que, em 2023, teve o nível elevado, graças à aquisição do Sistema Farias Brito. Este ano, o preparatório foi oferecido gratuitamente a 2.802 estudantes da Educação de Jovens e Adultos ( EJA), 8.998 do ensino regular e campo e 5.126 pessoas da comunidade, totalizando 16.926 inscritos.

“Eu vi o Pré-Enem Legal como uma forma de inclusão para os alunos que, assim como eu, não podem pagar um cursinho. Foi uma ótima ideia a distribuição dos materiais do Sistema Farias Brito. Eu comecei a me preparar por esse sistema. Com o tablet e acesso a internet, consegui acessar a página do sistema, fazer os simulados, e isso proporcionou um grande avanço nos meus estudos”, relata Ítalo.

Com o preparatório, os estudantes tiveram acesso a livros didáticos, uma plataforma online com materiais digitais e acompanhamento personalizado, por meio de login e senha. Cerca de 640 videoaulas foram veiculadas pela TV (Canal Amazon Sat) e o pelo site oficial da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), além dos aulões presenciais itinerantes, que percorreram os 22 municípios do estado e atenderam todos os estudantes da terceira série do ensino médio da rede estadual.

Outro diferencial deste ano foi que os professores e equipes gestoras da rede estadual também foram capacitados para se adaptar ao sistema da Farias Brito.

Farda e material escolar para os alunos

Paralelamente, a distribuição de 78.079 uniformes e 141.941 kits de material escolar desempenhou um papel importante no apoio aos estudantes, não apenas aliviando o encargo financeiro da família, mas também promovendo um ambiente de aprendizado mais igualitário.

Os investimentos de R$ 10,1 milhões e R$ 14,8 milhões, respectivamente, asseguram que os alunos estejam adequadamente equipados para suas atividades escolares, podendo aprimorar a atenção nos estudos.

Avanços estruturais

Uma das preocupações do Estado em 2023 foi oferecer reforço no quadro de educadores, com a contratação de 120 professores efetivos.

Em maio deste ano, Fernanda Braz assinou o primeiro contrato efetivo com a Educação estadual. A professora de Língua Portuguesa está entusiasmada com o novo trabalho e os desafios da sala de aula. “Espero conseguir transmitir o conhecimento aos meus futuros alunos e, ao mesmo tempo, aprender junto com eles. Espero com isso alavancar a educação no nosso estado”, comentou a professora durante a solenidade de posse realizada em Rio Branco.

Já o professor de Química, Jean Félix Brandão classificou a posse como uma vitória profissional. “Hoje em dia, a busca por um emprego é muito grande. Então, para mim, está sendo a celebração de uma conquista”, afirmou.

No que diz respeito a infraestrutura, obras de reforma e manutenção estão em andamento em 16 escolas, com um investimento superior a R$ 8 milhões, além de serviços de manutenção em cerca de cem escolas, com um investimento aproximado de R$ 18 milhões. Essas reformas são abrangentes, incluindo a construção de novas salas de aula, auditórios e quadras poliesportivas.

Um foco especial foi dado à educação indígena, com a construção de 16 novas escolas indígenas, marcando um investimento de R$ 3,6 milhões, iniciativa que marca um passo importante para a inclusão e respeito à diversidade cultural.

Acompanhamento nutricional e investimento nas cozinhas das escolas

Um dos grandes compromissos do governo do Acre com a educação é a merenda escolar. Com a consolidação do Prato Extra, programa que oferece almoço aos alunos da rede, a equipe de Nutrição da SEE teve como foco principal o acompanhamento e diagnóstico nutricional dos alunos. As ações em andamento alcançaram, até o fim de novembro, 40 mil alunos, em 104 escolas distribuídas nas zonas urbana, rural e terras indígenas dos municípios de Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá.

Além disso, a entrega de 464 equipamentos para cozinhas e áreas administrativas das escolas, incluindo itens como geladeiras e fornos, somaram um investimento de R$1,1 milhão. O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, ressalta que o esforço para melhorar a infraestrutura escolar não pode parar. “Nós temos a maior rede de restaurantes do Acre, que são as nossas cantinas escolares. Esse é um trabalho desafiador, pois muitos dos nossos alunos precisam dessa alimentação para se manter nutridos e é também uma das ações do coração da SEE”, afirma.

Epílogo de uma mudança paradigmática na Educação

A jornada de Ítalo ilustra como o investimento governamental em educação no Acre está criando um efeito cascata de oportunidades e sucesso para os estudantes. Esses avanços não apenas aprimoram a qualidade da educação, mas também abrem portas para futuras realizações profissionais e pessoais.

A história de Ítalo Barbosa é um testemunho do potencial que pode ser desbloqueado por conta dos investimentos estratégicos em educação. O Acre está se estabelecendo como um exemplo de que o apoio governamental pode transformar o cenário educacional, beneficiando não apenas os estudantes individualmente, mas as comunidades e, por extensão, o estado.

Fonte: Agência de Notícias do Acre