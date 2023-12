Gladson entrega brinquedos arrecadados na campanha Natal Compartilhando Esperança

De mãos dadas com o maior símbolo do natal, o Papai Noel, o governador Gladson Cameli, acompanhado da vice-governadora, Mailza Assis, estiveram presentes neste sábado, 23, no ginásio poliesportivo do Serviço Social do Comércio (Sesc), em Rio Branco, para realizar a entrega de brinquedos e panetones provenientes da arrecadação da campanha “Natal Compartilhando Esperança”, do projeto Juntos Pelo Acre, às crianças de escolas da rede pública de ensino, de bairros como Cidade do Povo e Marielle Franco.

Emocionado, o governador afirmou se sentir grato por estar presente em um evento de significativa importância, pois ele se comove com os pais que não têma possibilidade de presentear seus filhos com brinquedos no natal.

“Eu e a vice-governadora, Mailza Assis, somos pais, então sabemos da importância de proporcionar às “minhas autoridades” presentes nesse natal; esse diálogo é importante, pois representa um Acre cada vez mais unido em prol de ajudar as pessoas”, afirmou o governante.

Orgulhosa dos resultados do projeto Juntos Pelo Acre, por meio da campanha “Natal Compartilhando Esperança”, Mailza agradeceu ao governador, às secretarias e instituições privadas que ajudaram no processo de arrecadação. “Nós estamos aqui para dar oportunidade a cada criança de brincar, ter atendimento de saúde e receber seu brinquedo; aproveitem cada momento desta manhã”, celebrou a vice.

Envergonhada de aparecer para as câmeras, Maria José Figueiredo, não deixou de prestar seu agradecimento ao governo do Acre. Mãe de Estela Ramos, estudante da escola Raimundo Melo, se disse feliz com a ação, que pontuou como positiva.

“Gostei muito da atitude do nosso governador, da nossa vice-governadora, pois tem muita crianças que não ganham presentes. Então quando tem uma ação dessa, eu acho extremamente maravilhoso”, celebrou.

O evento e as atividades foram uma iniciativa do gabinete da vice-governadora, da secretarias de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e de Governo (Segov), em parceria com órgãos e instituições estaduais, além de entidades da rede privada.