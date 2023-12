Prefeitura oferece almoço natalino para beneficiários do CadÚnico nesta sexta-feira

A prefeitura de Rio Branco oferece nesta sexta-feira, 22, almoço grátis no Restaurante Popular. A refeição será a última servida no local, que fica na Estrada da Sobral, e por isso, foi chamada de almoço natalino.

Para ter direito a almoçar gratuitamente no Restaurante Popular, basta ser beneficiário do CadÚnico. O Cadastro Único para Programas Sociais ou CadÚnico é um instrumento de coleta de dados e informações que identifica todas as famílias de baixa renda existentes no país para fins de inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda.

Em dias normais, o Restaurante Popular, subsidiado pelo município, oferece comida ao preço de R$ 2. Em um ano, são cerca de 145 mil refeições servidas.