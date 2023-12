Gladson entrega helicóptero, veículos e dá ordem para construção do 2° Batalhão

No fim da tarde desta quinta-feira, 21, o governo realizou no espaço do quadrilhódromo, próximo à Arena da Floresta, a cerimônia de entrega de veículos e aeronave (helicóptero) para o Sistema de Segurança Pública, lançamento da obra do 2º Batalhão da Polícia Militar e assinatura da ordem de serviço da construção da Base Comunitária da PM, na Cidade do povo. O investimento total é superior a R$ 38 milhões.

Dentre as entregas da gestão, está o helicóptero Esquilo AS350 H125 B3E, além da entrega de 9 veículos, sendo 4 vans e 4 caminhonetes para operações de grande porte nos municípios do estado do Acre. O total de investimento é de R$ 27 milhões.

Além disso, o governo também anunciou a construção do 2° Batalhão da Polícia Militar e a Base Comunitária no Conjunto Habitacional da Cidade do Povo, onde será investido mais de R$ 11 milhões.

O secretário-adjunto de segurança pública, coronel Evandro Bezerra, usou a palavra para dizer que a segurança pública investiu mais de R$ 60 milhões em ações voltadas à sociedade. “É gratificante ao governador Gladson Cameli reconhecer a necessidade da segurança e a respostas é na redução dos crimes no Acre”, explicou.

O deputado federal Ulysses Araújo (União Brasil) revelou que a gestão fez uma revolução na segurança pública com entrega de viaturas e equipamentos, como armamentos e munições. “Quem usufrui disso tudo é a população como o fortalecimento do CIEPAER. Quero dar meus parabéns ao governo pelos investimentos. Fiz uma indicação de R$ 30 milhões para o sistema penitenciário no Acre, nunca ninguém fez isso”, comentou.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Luciano Dias, disse que o governo está dando um presente de fim de ano à corporação. “Isso será para proteger a população, implantando as ações comunitárias nos bairros”, disse, revelando que, até a construção da base fixa, será implantada a base móvel na Cidade do Povo.

O tenente-coronel do 2° Batalhão, Felipe Russo, disse que a obra vai trazer paz à região do Segundo Distrito da capital, além de conforto aos militares. “O comando agradece e reconhece o esforço do governo e aos que deram sua contribuição à construção do 2° Batalhão”.

Na solenidade estiveram presentes o secretário de planejamento, coronel Ricardo Brandão, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Luciano Dias, o delegado-geral de Polícia Civil, Henrique Maciel e o diretor-presidente do Iapen-AC, Alexandre Nascimento.