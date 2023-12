Giro apreende arma de fogo, munições, dinheiro falso e captura foragido

Duas equipes do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro), da Polícia Militar, apreenderam na segunda-feira, 18, uma arma de fogo, munições, dinheiro falso e capturam um foragido durante cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão. O fato ocorreu no bairro Chico Mendes.

Com informações de endereço as equipes adentraram no terreno da residência e avistaram o envolvido, momento que foi informado do cumprimento do mandado, o indivíduo estava armado, atendeu as ordens policiais, e se entregou.