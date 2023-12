Durante premiação, governo do Acre anuncia 3 mil vagas para concurso da Educação

O governador Gladson Cameli anunciou nesta quarta-feira, 20, durante a cerimônia do Prêmio de Comunicação Giovanni Acioly, que sua gestão realizará o maior concurso público da história da Educação estadual.

O comunicado foi feito ao lado do titular da pasta, Aberson Carvalho. De acordo com Cameli serão 3 mil vagas para os cargos efetivos de professor e pessoal de apoio administrativo, com o objetivo de recompor o quadro do setor educacional do estado.

“Nós íamos fazer uma solenidade amanhã (segunda, 21), aí eu disse: ‘não, vamos fazer logo hoje. Nós vamos estar com a imprensa toda lá e evitaremos ter que acordar cedo, e vai dar certo”, disse Gladson, se referindo a antecipação do anúncio.

Aberson Carvalho afirmou que o concurso vem depois de o governo zerar o cadastro de reserva de professores, destacando que a realização foi um compromisso assumido e cumprido pelo governador Gladson Cameli.

“Em março deste ano, governador, o senhor zerou o cadastro de reserva, foi o governador que mais contratou professores na história da Educação, e até agora contratamos mais de 13 mil professores. Isso mostra o seu compromisso, como o senhor mesmo disse, com as nossas autoridades (as crianças)”, disse Carvalho.

Em 2018 a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) publicou edital de concurso público com vagas para cadastro de reserva para o cargo de professor. Na ocasião, o certame foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE.

Segundo a Secretaria de Educação, no novo certame serão ofertadas vagas para o cargo de professor nas áreas de educação básica e educação especial. O edital será publicado nesta segunda-feira, 21, no Diário Oficial do Estado (DOE).