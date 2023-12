Secretaria de Obras Públicas avança na reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde de Acrelândia

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), avançou na obra de reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde de Acrelândia. As intervenções visam assegurar atendimento digno aos usuários do Serviço Único de Saúde (SUS) no hospital, que passará a atender 24 horas. A primeira etapa da reforma está em fase de conclusão e será entregue no fim desta semana.

A equipe de engenharia da Seop acompanha diariamente a evolução da obra. De acordo com o fiscal Samuel Alencar, os pacientes serão remanejados para a área da estrutura finalizada, para que a obra tenha continuidade em outros setores e o hospital continue funcionando.

“O prédio está sendo todo reestruturado, com substituições de coberturas, forros e pisos e, também, novas instalações elétricas e hidráulicas. Estamos implementando os ambulatórios e as salas de leitos, melhorando a acomodação dos pacientes”, ressalta o engenheiro da Seop.

Para o condutor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Elio Dresch, tanto a população quanto os servidores da Saúde serão beneficiados. “Isso é satisfatório para nós, pois daremos um atendimento melhor para as pessoas que precisam do nosso serviço. Teremos como trabalhar de forma adequada para atender os pacientes de forma mais humanizada”, avalia o servidor público.

O investimento é de mais de R$ 2 milhões, provenientes de emenda parlamentar do então deputado federal e atual senador Alan Rick.

As obras do governo na unidade geram postos de trabalho para os operários da construção civil. É o caso do servente de pedreiro Deleuzo Oliveira. “Agradeço ao governo, porque este serviço ajuda muito no sustento da minha família. Estava desempregado antes desta oportunidade”, afirma o operário.