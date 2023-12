Saúde do Acre recomenda que população volte a usar máscaras após casos de Covid-19

Os casos de Covid-19 voltaram a crescer no Acre e com as unidades de saúde lotadas de pessoas com sintomas da doença e o aumento da aglomeração em espaços públicos neste final de ano, a Secretaria de Saúde orienta que a população volte a usar máscaras para evitar o contágio.

A preocupação é por conta da quantidade de pessoas que neste mês de dezembro se aglomeram em estabelecimentos comerciais por conta das compras de final de ano e em espaços públicos como o centro da cidade que, por conta da decoração natalina, recebe uma multidão todas as noites.

“O Uso de máscaras continua sendo recomendado, principalmente para quem tem sintomas e sinais gripais. Muito importante essa recomendação, já que uma das medidas preventivas da Covid-19 é a quebra da cadeia de transmissão e evitar que uma pessoa contaminada não contamine uma sadia”, explica Edvan Meneses, chefe do Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre.

O profissional em saúde explica ainda que o uso das máscaras é recomendado mesmo para quem não tem diagnóstico de Covid-19. “Uma coisa que é importante é que não é preciso ter o diagnóstico para usar as máscaras. Toda aquela pessoa que tiver algum sintoma gripal deve fazer uso”.

Apesar de crescimento, não há relatos recentes de casos graves de Covid-19, o que é atribuído à vacinação. Edvan faz o alerta. “Acima de tudo a gente pede para que a população se imunize porque só assim a gente consegue atenuar os sintomas e fazer com que essas pessoas não evoluam para quadros graves de síndrome de respiração aguda”, enfatiza.