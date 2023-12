Plataforma Delegacia Virtual permite a realização de boletins de ocorrência pela internet

A Polícia Civil do Acre (PCAC), continua atendendo a população, por meio da plataforma “Delegacia Virtual”, possibilitando que o usuário realize o boletim de ocorrência online integrado, além de consultas operacionais, investigativas e estratégicas sobre segurança pública.

O delegado da Polícia Civil, Pedro Paulo Buzolin, orienta que a população deve dar prioridade ao serviço digital, ao invés de ir pessoalmente à delegacia, economizando custos com deslocamento, tempo e trazendo agilidade tanto para o usuário como para a polícia. Ele lembra que o boletim de ocorrência online deve ser feito em casos de crimes não violentos, acidentes de trânsito e extravio de documentos, por exemplo. Após realizado é validado por um policial.

A ferramenta está disponível nas versões web e mobile (iOS e Android), no site da Polícia Civil, do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinespt) e do site do Ministério da Justiça (MJ). O usuário deve acessar com o login Acesso GovBr, seguir as instruções e realizar o boletim de ocorrência online integrado, que está disponível 24h por dia. A população também pode utilizar o buscador Google e fazer a pesquisa “boletim de ocorrência online Acre”.

O usuário que desejar ter mais informações pode entrar em contato por e-mail: [email protected] ou pelo telefone (68) 3223-1764.

Fonte: Agência de Notícias do Acre