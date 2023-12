As últimas pesquisas com intenção de votos para prefeitura de Rio Branco, que apontam Marcus Alexandre (MDB) na dianteira, também aufere o bom momento em que vive a gestão do prefeito Tião Bocalom (PPROGRESSISTA). É palpável que ele melhorou sua performance junto à população. Isto se comprova revendo pesquisas anteriores.

No Instituto Delta, por exemplo, publicado neste ac24horas, Marcos Alexandre tem 50% e Bocalom aparece em segundo lugar com 19%. No Real Big Data divulgado pela TV Gazeta -Record, Marcus surge com 34% e o prefeito Bocalom com 28%.

A disparidade entre as duas pesquisas serão explicadas mais na frente pela verdade das urnas. Nesse momento os números não influenciam em nada o eleitor, apenas inflam egos.

O certo é que o jogo ainda está longe de começar. O que as duas pesquisas coincidem nesse momento é que há uma indicação de polarização entre Marcus e o velho Boca. Porém, o nome do Palácio Rio Branco, Alysson Bestene, deverá crescer com o apoio do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA). Vale destacar que a disputa entre os grupos de Bocalom e Alysson é bom para M. Alexandre, que surfa na onda de não sofrer desgaste porque não está no poder.

“Porquanto não se aplica logo a sentença, os filhos dos homens continuam a praticar o mal”. (Moisés, o profeta legislador)

. Senador Petecão com sua caravana pelo interior (A Coluna Petecão) está mais para:

. O Cavaleiro da Esperança ou Dom Quixote de La Mancha?!

. O Montana é o Sancho Pança, fiel escudeiro de La Mancha!

. Jack também pode ser Roland, o flatulento, que serviu ao rei Henrique II no século XVII.

. Um pouco de história não faz mal a ninguém.

. A Coluna Prestes foi um movimento liderado por Luís Carlos Prestes entre os anos de 1925 e 1927 que percorreu o interior do Brasil denunciando os desmandos do governo republicano.

. Os integrantes da coluna eram jovens oficiais que participaram das revoltas militares de 1922 e 1924.

. Tá no Google!

. O padre Máximo ganhou: colocaram um presépio para lembrar o festejado no centro da cidade.

. O ministro Flavio Dino, doido para se livrar da pecha de comunista (sempre foi um comunista de meia tigela), vem o presidente Lula e caga tudo fazendo birra aos bolsonaristas que indicaram ao STF um ministro “terrivelmente evangélico”.

. Uma babaquice sem tamanho em tempos de pandemia de ignorância e burrice.

. Atenção crianças:

. Os comunistas estão chegando; eles retiram os miolos das pessoas para fazer remédio que torna um agente da KGB capaz de ler mentes.

. É sério!

. Perguntem ao Edvaldo Magalhães

. Bom dia!