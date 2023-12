Neymar está fora da Copa América, afirma médico da seleção brasileira

O atacante Neymar não se recuperará da cirurgia no joelho a tempo de jogar a Copa América do ano que vem, disse o médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar na terça-feira (19).

O artilheiro do Brasil foi submetido a uma cirurgia no mês passado depois de sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco no joelho esquerdo durante partida da seleção em outubro.

Lasmar, que realizou a cirurgia, disse que a previsão é que o jogador de 31 anos não esteja em forma até agosto e que eles não pretendem tomar atalhos no processo de recuperação para que ele possa disputar o torneio de 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos.

“É muito cedo, não adianta queimar etapas para recuperar antes e correr riscos desnecessários”, disse Lasmar à Rádio 98 FM. “A nossa expectativa é que ele esteja preparado para voltar no início da temporada 2024 na Europa, que é agosto. Precisamos ter paciência. Falar de retorno antes de nove meses é precoce”. “É muito importante ter o tempo biológico, o tempo que organismo demora para incorporar aquele ligamento. A expectativa é que depois desse tempo ele esteja recuperado em alto nível”, acrescentou.

Neymar foi contratado pelo Al-Hilal, time da Saudi Pro League, em agosto, mas o ex-atacante de Santos, Barcelona e Paris Saint-Germain jogou apenas cinco partidas, pois enfrentou lesões musculares.

O Brasil foi sorteado no Grupo D da Copa América com Colômbia, Paraguai e o vencedor da disputa entre Honduras e Costa Rica.