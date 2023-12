Gladson entrega Ponte Frei Paolino Baldassari e entra para a história de Sena Madureira

O governador Gladson Cameli cumpriu nesta terça-feira, 19, uma de suas principais e mais difíceis promessas de campanha: a inauguração da Ponte em Sena Madureira, que liga o 1º distrito ao segundo distrito da cidade, e que foi batizada com o nome da figura histórica, o Frei Paolino Baldassari que faleceu em 2016 após completar 90 anos.

A obra que custou R$ 36 milhões aos cofres do Estado e governo federal se torna a partir de agora um dos principais acessos à Estrada Mário Lobão, via que dá acesso a BR-364, facilitando a locomoção de uma comunidade inteira, levando desenvolvimento a uma região até então esquecida. A ponte tem 230 metros de extensão e ainda contou uma reforma de ruas ao entorno de cerca de 300 metros.

Ao andar pela ponte, Cameli foi recebido prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, que destacou a parceria que beneficia a população. “Nós da prefeitura facilitamos ao máximo para que essa obra fosse concluída. Isso é um marco para Sena. Vamos desenvolver essa região com o Parque de Exposições, o novo cemitério, pista de pouso e também uma base da Polícia Militar que deve ser instalada em breve”, disse o gestor.

Já o governador Gladson Cameli, que chegou acompanhado da nova namorada Hanna Salim, e do secretário de governo, Alysson Bestene, enfatizou que somente com união se constrói pontes. “Estou muito feliz. Passamos por um ano muito difícil e hoje entregando essa obra que ajuda a todos, só posso dizer que a união faz a força e constrói pontes. Quero enaltecer a parceria com o prefeito Mazinho, a Assembleia Legislativa, a bancada federal, sem eles isso aqui não seria possível”, frisou.

A cerimônia de entrega contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa e do primeiro-secretário casa, deputados Luiz Gonzaga e Nicolau Junior, além do senador Márcio Bittar e de todo o corpo de secretários de Estado.

Ainda no ato, o governador assinou A ordem de serviço de infraestrutura urbana com pavimentação asfáltica, e dispositivo de drenagem na Estrada do Adolar, no segundo distrito da cidade. No total, mais de R$ 9 milhões em emendas da autoria do senador Márcio Bittar estão sendo destinados para a execução da obra.