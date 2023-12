Ex-secretário é preso pela Polícia Civil pelo assassinato de ex-prefeito de Plácido de Castro

Uma operação ainda em andamento acontece na manhã desta quarta-feira, 20, onde duas pessoas acusadas de serem mandantes da execução do prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros.

Foram presos o ex-secretário de esportes do município, Liomar de Jesus Mariano, o Mazinho, e Carmélio de Souza, acusados de mandarem assassinar Gedeon.

Gedeon foi executado com dois tiros na cabeça há exatos dois anos, no dia 20 de maio de 2021, no Bairro Santa Inês, no 2º Distrito de Rio Branco. Dois homens chegaram em uma moto e cometeram o assassinato.

Nos últimos meses, a Polícia Civil avançou nas investigações, realizando diligências e ouvindo testemunhas e conseguiu chegar aos mandantes do crime.

