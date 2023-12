Governo e prefeitura transformam Via Chico Mendes em cartão-postal de Rio Branco

O governador Gladson Cameli e o prefeito Tião Bocalom celebraram juntos na noite desta segunda-feira, 18, a entrega da revitalização da Via Chico Mendes, marcando uma parceria exemplar entre o governo do Estado e a prefeitura de Rio Branco pelo desenvolvimento da capital acreana.

Enquanto o Estado investiu mais de R$ 9 milhões no recapeamento asfáltico, o município embelezou a via com uma ampla iluminação, paisagismo e a recuperação da faixa de ciclismo, num investimento de R$ 7,6 milhões. A sinergia entre governo e prefeitura resultou em um ambiente belo, acolhedor e moderno para a população riobranquense.

O governador Gladson Cameli ressaltou a importância da união entre entidades públicas para beneficiar a população. Ele agradeceu ao prefeito Bocalom e destacou a parceria além de bandeiras partidárias, enfatizando o compromisso com o bem-estar da população. Os recursos para a pavimentação foram resultado de uma emenda parlamentar de Cameli ainda quando senador.

“Com união a gente vence desafios e coloca em prática nossa missão constitucional. A política não pode sobressair ao papel de um mandato. Uma cidade iluminada vai trazer o sentimento de paz e segurança para todo mundo. É com grande alegria que celebramos a revitalização da Via Chico Mendes. Essa obra, fruto da união entre governo e prefeitura, é um marco para o Acre. Agradeço ao prefeito Bocalom, à equipe do Deracre e aos legisladores pela colaboração. Juntos, construímos um futuro mais promissor para nossa população. Que este projeto ilumine o caminho do nosso estado”, afirmou o governador.

A obra, que abrange mais de quatro quilômetros na entrada da cidade, representa um investimento conjunto, incluindo recursos estaduais e emendas parlamentares. O discurso do governador enfatizou a contribuição dos legisladores, da bancada federal e do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Para o prefeito Tião Bocalom a urbanização do espaço é um reforço não apenas na beleza, mas na segurança pública, além de uma melhor mobilidade proporcionada por uma sinalização mais organizada. Ele agradeceu o governo do Estado e todos os parceiros da bancada federal por todo o trabalho conjunto na melhoria da capital acreana.

“É um prazer estar aqui com o governador Gladson Cameli inaugurando uma obra que significa tanto para Rio Branco. Nós estamos fazendo o diferente. Nossa cidade tá limpa e a cidade tem que ser bonita. E vai ser a mais bonita. Resultado de parceria. Quem entra em Rio Branco, entra por aqui, e a primeira impressão é que fica, por isso nossa cidade tem que apaixonar as pessoas”, declarou o prefeito.

O presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), Sócrates Guimarães, também foi mencionado como peça fundamental nas realizações de obras no estado, já que as obras de pavimentação ficaram sobre responsabilidade do órgão. A Via Chico Mendes, agora renovada e elegante, torna-se um símbolo de infraestrutura e beleza, encantando os olhos dos transeuntes.

O governador encerrou seu discurso desejando um Natal iluminado e um Ano Novo de realizações para todos os acreanos, reforçando a importância da união para o progresso do estado.

A esposa do ex-seringueiro Chico Mendes, Izalmar Gadelha, também esteve presente e destacou a bela homenagem que a avenida revitalizada faz ao engrandecer o nome e a importância de Chico Mendes. O senador Márcio Bittar, o presidente da Associação Comercial do Acre, Marcelo Moura, e o Secretário de Estado de Governo, Alysson Bestene, foram outros dos convidados de honra.