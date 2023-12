É “vapt-vupt”, eu volto já, um segundo só” dizia o personagem professor Raimundo – eternizado pelo saudoso Chico Anísio. Na Escolinha que levava seu nome e era o melhor do humor brasileiro. Outra expressão cunhada pelo professor Raimundo ainda viva no coração das pessoas: “E o salário, ó”! Sim, é isso mesmo! E o salário, como é que fica?

Tudo aumentou. A cesta-básica, as passagens, a energia, os combustíveis, os impostos (Em municípios como Brasiléia, por exemplo, o IPTU disparou). O custo de vida subiu, mas os salários não. Ao menos na mesma proporção. O que fazer? Limpar o nome no programa do governo para se endividar novamente, ou seja, sujar de novo. Como as roupas que usamos diariamente.

Mas, como diz a Zélia Mello, é melhor ter um emprego com o “salário, ó”, do que não ter nada. Afinal de contas, aperta daqui, aperta dali, puxa o cobertor pra cabeça, descobre os pés e se vai vivendo … afinal de contas, a vida é esse puxa-encolhe. Quanto aos que deveriam lutar por melhores condições de vida da população, os aumentos não fazem sequer cócegas porque o “os salários deles, Ó”. Vapt-vupt, eu volto já!

“Sexo é amor. Sacanagem mesmo é o salário-mínimo no Brasil”. (Mister Catra)

. O trânsito no Acre está matando como nunca se viu na história, medidas precisam ser tomadas pelas instituições ligadas ao setor.

. Uma verdadeira loucura!

. Distribuir informações para os motoristas nos semáforos é importante, mas a maioria nem lê quando pega o folder.

. Só há uma linguagem: sinalização, policiamento, multas, cassação de habilitações e prisões em muitos casos.

. É Natal, é Natal e o trânsito vai mal!

. Sobre as eleições municipais é difícil até comentar, a mesma pasmaceira de sempre!

. Um pé no saco, como diz o Macunaíma.

. Aprovar um empréstimo para a prefeitura recuperar ruas a Câmara não aprova, mas se fosse diárias e viagem para os nobres edis fazerem cursos nas paradisíacas cidades litorâneas…

. Deixa prá lá!

. Ao menos os professores terão um peru gordo para comer com a família no Natal; merecido, diga-se de passagem.

. Coisa do governador Gladson e do secretário Aberson!

. Da deputada federal Socorro Neri (PROGRESSISTA) também.

. Por falar em Socorro Neri, ela exerce o mandato de acordo com a propaganda eleitoral do União Brasil:

. Sem radicalismos da extrema-direita ou extrema-esquerda!

. Quanto ao União Brasil, é só propaganda mesmo!

. `Por falar em UB, a confusão na seara entre os grupos ligados ao senador Alan e o Dr. Rueda, o Ruedinha, está feia.

. Tem jabuti na forquilha!

. Tem rachadinha!

. Tem galo assando no fogo brando!

. Papagaio, também!

. O governador vai fazer mudanças, aguardem!

. Bom dia!