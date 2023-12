Vereador do PP cobra Bocalom: “algumas ruas estão intrafegáveis”

Em pronunciamento na sessão de terça-feira, 5, na Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador Samir Bestene (PP) destacou os problemas de trafegabilidade nos bairros da capital acreana. Na ocasião, o parlamentar relatou a visita ao Bairro Montanhês, nas ruas São Francisco e João Minas Coelho.

Ele lembrou que grande parte das ruas está judicializada, o que impede o poder público de realizar benfeitorias. Samir pontuou ainda sobre a realização de audiência pública na Casa do Povo para debater sobre o assunto. Ele cobrou da gestão uma resolução ao problema.

“Passamos o ano quase todo falando desse assunto e até agora nada, até agora nenhum solução do poder público. Fizemos uma audiência pública que não teve nenhum resultado concreto. A população que mora naquela região está padecendo, esgoto a céu aberto, mato em toda parte, ruas intrafegáveis. A gestão precisa ser mais firme e dar uma solução definitiva ao problema”, frisou.

O vereador também abordou sobre o novo piso dos enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. O Supremo Tribunal Federal (STF) incluiu na pauta do julgamento os embargos de declaração contra deliberação da própria Corte na ação em que se discute o piso da enfermagem.

A votação deve acontecer de 8 a 18 deste mês. Essa é a última fase do processo que pretende analisar, entre outros pontos, a desindexação da jornada de 44h para o cálculo do piso, assim como esclarecer a definição entre piso e remuneração.

“Só no nosso município temos 408 profissionais entre técnico de enfermagem, enfermeiro, e auxiliar de enfermagem. Esperamos que a prefeitura adote esse piso até porque com a PCCR que nós aprovamos aqui, o novo valor já ficou bem próximo do piso”, disse.

E acrescentou: “Não sei a proposta municipal já foi protocolada na Casa, mas espero que de fato venha essa matéria venha para a Câmara de Vereadores e que possamos apreciar o mais breve possível. Precisamos fazer Justiça a esses profissionais que tanto se dedicaram a nós durante a pandemia da Covid-19”, finalizou.