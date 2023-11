Quer ganhar até R$12,8 mil de salário? o DNIT abriu concurso para 100 vagas

O concurso DNIT foi lançado com a oferta de 100 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para os cargos de Analista Administrativo e Analista em Infraestrutura de Transportes.

A organização do concurso está a cargo da Fundação Getúlio Vargas, em conjunto com o Departamento. O prazo de validade do concurso é de dois anos. O salário inicial para Analista Administrativo é de R$ 10.294,38 e para Analista em Infraestrutura de Transportes é de R$ 12.812,66. As inscrições podem ser feitas entre os dias 27 de novembro e 26 de dezembro de 2023. O concurso será composto por provas objetiva e discursiva, avaliação de títulos e Curso de Formação Profissional.

A prova escrita será realizada provavelmente no dia 18 de fevereiro de 2024. Os requisitos necessários para participar do concurso variam de acordo com cada cargo. O DNIT é uma autarquia vinculada ao Ministério da Infraestrutura e atua na infraestrutura de transportes terrestre e aquaviário.

Suas competências incluem implementar a política para a administração da infraestrutura do Sistema Federal de Viação, promover pesquisas e estudos, estabelecer normas técnicas, entre outras atividades.

–Por Pet Economia Ufac —

Relacionado