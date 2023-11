Programa promete tirar mais 5,3 mil famílias acreanas da escuridão

O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou os termos de compromissos para o Luz Para Todos de cinco estados. Até 2025, 105 mil unidades consumidoras do Acre, Pará, Piauí, Rondônia e Roraima devem receber novas ligações de energia. A publicação consta na edição do dia 17 de novembro de 2023 do Diário Oficial da União (DOU). Em 20 anos de história, o programa já beneficiou 17,2 milhões de pessoas.

Distribuidoras de energia dos cinco estados demonstraram interesse em firmar contratos para universalização do acesso à energia elétrica. O maior número de famílias a serem atendidas é do Pará, com uma meta de 55.362 instalações. O Piauí terá 23.728 novos beneficiários, sendo 22.011 ligações convencionais e outras 1.717 conexões com sistemas de geração fotovoltaica. Vale lembrar que, em locais isolados, a geração solar é uma aliada onde não existe viabilidade para as instalações com extensão de rede.

Em Rondônia, serão 10.477 unidades consumidoras que receberão eletricidade. O número de famílias beneficiadas chegará a 10.279 no estado de Roraima. O Acre terá novas 5.337 instalações.

Histórico

O ano de 2023 marcou a retomada do programa Luz Para Todos. Na cidade de Parintins, Amazonas, o presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, e o ministro Alexandre Silveira anunciaram que o ritmo dos investimentos cresceria.

O Ministério de Minas e Energia (MME) aprovou, em outubro, o orçamento de 2024 do Luz Para Todos. No ano que vem, estão previstos cerca de R$ 2,5 bilhões para o programa de universalização do acesso à energia elétrica. A previsão do Governo Federal é que até 2 milhões de pessoas sejam beneficiadas até 2026, incluindo a população rural, em especial no Norte do país e em regiões remotas da Amazônia Legal.

Por: Ministério de Minas e Energia (MME)