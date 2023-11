Estado participa de Encontro Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social e de Direitos Humanos (SEASDH), participou de terça a quinta-feira, 21 a 23, do 7º Encontro Nacional das Comissões Estaduais para Erradicação do Trabalho Escravo, realizado em Brasília.

O evento é promovido pela Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae) e pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), com o objetivo coordenar e avaliar a implementação de ações em um plano nacional para o setor. Também compete à comissão acompanhar a tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional e avaliar a proposição de estudos e pesquisas sobre o trabalho escravo no país.

A chefe da Divisão de Erradicação do Trabalho Escravo da SEASDH, Dina Santarém, participou do encontro e reforçou a importância da troca de experiências com diferentes regiões do Brasil.

“Essa troca é importante, porque conhecemos a realidade de outros locais, como a Bahia, que é diferente do Acre, que tem a questão da migração e as pessoas querem mão de obra barata do migrante. Ou quando o trabalhador doméstico é escravizado, ou quer pagar uma diária mais barata”, explica Dina.