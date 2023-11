Dia do Rio ressalta a importâncias dos mananciais de água no Acre

Alertar sobre a preservação de água, conservação dos rios e proteção dos recursos que os mananciais trazem à população é o objetivo da celebração de 24 de novembro, o Dia do Rio.

Cuidar desse bem tão precioso é muito importante, pois é dos rios, da água que depende a sobrevivência dos seres humanos e demais espécies. E é isso que o governo do Acre, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) faz com a elaboração e execução de políticas públicas que têm como objetivo aprimorar a gestão desse recurso primordial.

Os povos da floresta possuem saberes ancestrais, têm costumes, conexão com a natureza e, principalmente, com os rios, e são também guardiões desse recurso natural. E é com a ajuda deles que o restante da população aprende a conservar e o governo atua em conjunto na construção de políticas públicas.

Entre os principais mananciais do estado estão os rios Acre, Juruá, Gregório, Liberdade, Tarauacá e Envira, que têm fundamental importância no cotidiano da população, pois é a principal via de transporte, tanto de pessoas como de carga, além de fornecer alimentação a grande parte da população e animais.

A Sema é o órgão gestor da Política Estadual de Recursos Hídricos, sendo responsável pela elaboração, coordenação e implementação dessa política. Uma das atividades coordenadas pela pasta é o Plano Estadual de Recursos Hídricos (Plerh), que tem como objetivo o planejamento do uso da água, a definição das prioridades, ações e projetos, visando conciliar o uso à conservação do meio ambiente.

Para atualizar o Plerh, o governo conta com apoio da população e está realizando oficinas nos municípios, para saber a situação atual dos recursos hídricos. Dos 22 municípios, as oficinas já percorreram 19.

A secretária do Meio Ambiente, Julie Messias, explica que o Estado, sob o comando do governador Gladson Cameli, não tem medido esforços para conservar os rios e cuidar desse importante recurso natural, que são os rios, em especial neste período de seca extrema.

“Precisamos trabalhar em conjunto com a população, no sentido de conscientizar todos sobre a importância dos nossos rios e recursos hídricos. Estamos passando por um período de escassez de água, em que a união da sociedade, dos órgãos é necessária, mas com o suporte de todos. Durante o ano, realizamos diversas ações, como mutirões de limpeza do Rio Acre, e, recentemente, assinamos o Pacto pela Governança da Água, com a Agência Nacional de Águas [ANA]”, afirma.

Em parceria com o Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac), a Sema realizou, em junho, o 4º Encontro Técnico da Amazônia Legal Brasileira sobre Gestão de Recursos Hídricos. A reunião contou com a participação de gestores e técnicos do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

A Sema e o Imac também estiveram presentes no 25º Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas (Encob), realizado em agosto, no Rio Grande do Norte.

O encontro discutiu compromissos e responsabilidades dos entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh), visando à otimização das ações de preservação da qualidade e quantidade das águas do Brasil e estabelecer elos entre a boa gestão dos recursos hídricos na recuperação e preservação da saúde das populações.

Pacto pela Governança da Água

O Acre aderiu, de forma voluntária, ao Pacto pela Governança da Água, instituído por resolução da Agência Nacional de Águas (ANA). O termo foi assinado pelo governador Gladson Cameli em setembro, e a assinatura oficial, com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), deu-se neste mês, no Amazonas.

Em âmbito estadual, a implementação do Pacto pela Governança da Água é coordenado pela Sema, em parceria com o Imac. Com a assinatura do pacto, o Estado assume compromissos, além de se unir a órgãos estaduais e federais, para fortalecer as ações estratégicas na gestão das águas.

Seca extrema

Assim como em outros estados da Amazônia Legal, o Acre enfrenta um longo período de seca extrema por conta do El Niño, que tem provocado alterações nos padrões de circulação atmosférica, ventos, transporte de umidade, temperatura e chuvas. Para esse enfrentamento, foi montado o Comitê de Enfrentamento à Seca Prolongada, que reúne diversos órgãos para definir a tomada de decisões e ações para amenizar os impactos à população.

Dentre as atividades desenvolvidas pelo governo, por meio do comitê, está o mutirão de limpeza às margens do Rio Acre, denominado Limpa Rio Acre.

A atividade é coordenada pela Secretaria de Governo (Segov), com orientação técnica da Sema, Defesa Civil Estadual, Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) e Serviço de Água e Esgoto (Saneacre). A ação já retirou mais de 200 toneladas de lixo na região em que o Rio Acre percorre ao lado do bairro Base, na capital, e deve seguir este ano e em 2024.

Uso consciente da água

A água é indispensável à vida e às atividades dos seres humanos. Para que esse recurso tão precioso não falte, é preciso saber usá-la de forma consciente.

Na região amazônica, os rios são como estradas, utilizados como meio de transporte para mobilidade, escoamento de produção e desenvolvimento econômico.

A água que vem dos rios é a principal fonte de geração de energia elétrica; além disso, também é usada para esporte, lazer, turismo e nas diversas atividades de consumo doméstico, como na higiene pessoal, lavar louça e roupa, fazer comida e matar a sede.

O governo do Acre vem atuando para a conservação dos rios, da água, com implementação de ações educativas no sentido de coibir práticas que possam poluir os mananciais.