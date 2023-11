Polícia Militar deflagra Operação Papai Noel em todo o estado

Com a aproximação das festas de fim de ano e a iminência do aumento de circulação de pessoas, bem como de valores nas principais regiões de comércio do estado, a Polícia Militar do Acre (PMAC) lançou, nesta quarta-feira, 22, a tradicional Operação Papai Noel. O objetivo da ação, que terá cerca de 210 policiais militares empregados, é reforçar o policiamento para prevenir e combater ações criminosas e garantir tranquilidade à população.

Áreas comerciais, terminais urbanos e paradas de ônibus são alguns dos pontos de atenção do policiamento a pé e motorizado, ressaltando também a atuação de policiais que acompanham diariamente a movimentação por câmeras de videomonitoramento distribuídas em pontos estratégicos, em várias regiões da cidade.

Além disso, serão realizadas barreiras rápidas em vias de grande fluxo, blitzes de trânsito e fiscalização em lojas e bares. Há ainda a previsão de divulgação de conteúdos com orientações de autoproteção para as pessoas que pretendem ir às compras e atuação da coordenadoria de Polícia Comunitária e da banda de música da PMAC, que irá realizar apresentações ao público nesse período.

A operação será dividida em duas fases. A primeira, de 22 de novembro a 14 de dezembro, contará com 50 policiais militares, e a segunda, de 15 de dezembro a 2 de janeiro de 2024, será composta por 210 policiais. Além do efetivo dos oito batalhões operacionais e de policiamento especializado (Batalhões de Policiamento de Trânsito, Ambiental e de Operações Especiais), a ação contará com o apoio de militares do serviço administrativo.