A Black Friday acontece nesta sexta-feira, 24, e, por isso, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) alerta os consumidores sobre os cuidados que devem ter ao adquirir um produto e orienta para não caírem em falsas promoções.

O chefe da fiscalização do Procon Acre, John Lynneker, direciona as pessoas a não caírem em golpes: “os consumidores devem realizar o monitoramento do produto desejado, fazer pesquisa em diversas lojas do segmento e no caso de E-Commerces [comércio eletrônico], pesquisar no mínimo em cinco sites”.

Lynneker destaca que para identificar as falsas promoções, o consumidor deve verificar se os descontos ofertados estão sendo aplicados e, se caso ocorrer da empresa não executar a diminuição do valor, deve ser feito denúncia por meio do Instagram @proconac ou pelos telefones 151 e (68) 3223-7000.

A Operação Black Friday, promovida pelo Programa Rota da Qualidade, realizado por intermédio do Procon/AC e do Ipem/Ac, foi iniciada em 1º de novembro e já está em sua segunda fase. Os técnicos estão retornando para verificar se os estabelecimentos comerciais notificados se adequaram às orientações que foram passadas durante a primeira visita. Nesta fase, se for constatado que ainda há irregularidade, será lavrado o auto pertinente.

A Black Friday surgiu nos Estados Unidos, durante o século XX, sendo realizada um dia após o feriado do Dia de Ação de Graças e ficou conhecida somente nas décadas de 1980 e 1990. No Brasil, chegou em 2010 e inaugura tradicionalmente a temporada de compras natalinas.

Cronograma da Ação

Segunda fase – 20 a 24/11 – Na segunda fase será realizada a ação fiscalizatória, onde os técnicos do Procon e do Ipem realizarão o retorno aos estabelecimentos comerciais notificados e, caso haja irregularidade, será lavrado o auto pertinente.

Terceira fase – 30/11 – Ocorrerá com a divulgação do balanço da Operação Black Friday realizada no estado.