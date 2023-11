Estado realiza ação pelo fim da violência contra a mulher em presídios de Cruzeiro do Sul

Uma equipe multidisciplinar da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), por meio do Centro Especializado em Atendimento à Mulher (Ceam), em Cruzeiro do Sul, realizou nesta quinta-feira, 23, visita na Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva e na Unidade Penitenciária Feminina Guimarães Lima. Na ocasião, foram feitas duas rodas de conversas com o intuito de promover compreensão quanto aos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher, iniciado na segunda-feira, 20.

A ação contou com a participação do delegado da Polícia Civil, Renan Santana, responsável pela Delegacia Especializada Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEMPCA); a psicóloga Amanda Lima, também da DEMPCA; e alunas do curso de Direito da Universidade Federal do Acre (Ufac).

De acordo com Genilsa Silva, coordenadora do Ceam de Cruzeiro do Sul, há a necessidade em se levar informações às pessoas em situação prisional, além de apresentar a Rede de Proteção às Mulheres.

“Queremos que os reeducandos rompam os ciclos de violência e não retornem ao sistema prisional, buscando o apoio das instituições”, reforçou Genilsa, acrescentando que, desta forma, a equipe se pôs à disposição. “Inclusive, fechamos parceria com a Unidade Feminina. A ideia é que estejamos, nas próximas semanas, no local, para contribuirmos com espaços de respeito e acolhimento”.

No caso das mulheres, em específico, houve ainda um acolhimento. “Queremos que elas entendam que também há políticas públicas para que elas se reinsiram na sociedade”, finalizou Silva.