Roberto Duarte pede esclarecimentos de Marina Silva

O deputado federal Roberto Duarte participou de audiência na Comissão de Agricultura, Pecuária e questionou a Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que foi convidada para esclarecer medidas que estariam prejudicando a agropecuária.

O parlamentar argumentou que apesar da pobreza enfrentada no estado do Acre, os produtores rurais podem utilizar apenas 20% de suas áreas para produzir, e então perguntou para a ministra qual a contrapartida do governo federal para quem vive na Amazônia Legal, em especial no Acre.

“A Ministra deve conhecer a realidade do nosso Acre, mas infelizmente não obtivemos respostas aos nossos questionamentos. Nós queremos respostas para gerar emprego e renda para os acreanos, não apenas desculpas e discursos vazios, fazendo que nosso estado fique sem produzir”, disse o deputado.

O deputado também questionou sobre a construção da rodovia, que pretende ligar Cruzeiro do Sul (Brasil) a Pucallpa (Peru), mas também não obteve um posicionamento positivo da Ministra.

“O DNIT entrou com o pedido no IBAMA, é uma estrada de altíssima complexidade, muito complexa para ser construída, tanto econômico como ambientalmente” disse a Ministra.