O sonho da tão aguardada ponte sobre o Rio Acre, em Xapuri, aproxima-se cada vez mais da realidade. Executada pelo governo do Estado, a obra já está 45% finalizada e, muito em breve, colocará fim, de uma vez por todas, à dependência de embarcações para ligar a comunidade da Sibéria à região central da cidade.

A construção da estrutura está sob a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e do Consórcio Rio Acre. Atualmente, os trabalhos se concentram na finalização das vigas de travamento dos pilares. Ao todo, o empreendimento público já consumiu 330 toneladas de aço e 2,5 mil metros cúbicos de concreto.

“Xapuri espera por essa ponte há mais de 50 anos. Esse foi um compromisso do governo com o povo e, com muita determinação, a obra está evoluindo cada vez mais e vai trazer muito desenvolvimento para o município”, afirmou o governador Gladson Cameli.

Além de melhorar a mobilidade urbana de 20 mil pessoas, a obra, que terá 363,8 metros de extensão, contribui com a geração de 34 postos de trabalho diretos. “Em janeiro, vamos iniciar a etapa da construção dos balanços sucessivos. A expectativa é que a ponte seja inaugurada até o fim do segundo semestre de 2024”, explica Sócrates Guimarães, presidente do Deracre.

O investimento total na Ponte da Sibéria é estimado em R$ 40 milhões. Desse montante, R$ 15 milhões são de recursos próprios do governo acreano e R$ 25 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar.