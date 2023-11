Deputado aprovam nome de Padre Paolino para ponte do Rio Iaco

A Assembleia Legislativa do Acre votou e manteve nesta quarta-feira (22) o veto 24 da vice-governadora Mailza Assis do projeto de lei de Pedro Longo que ampliava o prazo de validade de concurso público

O deputado Edvaldo Magalhães discorrer sobre o veto e disse que há um acordo construído nas comissões da Aleac envolvendo o autor, Pedro Longo, e o Líder do Governo, Manoel Moraes, concordando com a sua manutenção mas se até o dia 15 de fevereiro de 2024 o governo não apresentar prorrogação os deputados voltam a propor ampliação do prazo. “Com isso, a gente cumpree o papel de garantir a esperança de chegar ao final e convocar a todos”, disse.

O veto 25 trata de vedação ao programa de polos agroflorestais no Acre proposto pelo Líder do Governo, Manoel Moraes, que concordou com a medida já que, segundo ele, a Aleac tem como tratar da questão em comissão especial de regularização fundiária.

Outro veto, que restringia a tercerização de serviços públicos de saúde, também foi mantido mas o autor da proposta, Adailton Cruz, acatou a justificativa e espera mudanças que garantam o objetivo do projeto em nova iniciativa do governo.

Os deputados aprovaram também crédito especial para garantir o pagamento do prêmio de jornalismo promovido pelo Governo do Acre e também PL para nomear a ponte sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira, homenageando Padre Paolino Baldassari. O deputado Pablo Bregense se emocionou com a aprovação da iniciativa.

Relacionado