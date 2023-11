Acre inaugura nova sede da Secretaria de Estado da Mulher e reforça ações pelo fim da violência

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), celebrou nesta terça-feira, 21, um marco significativo para todo Acre: a inauguração da nova sede organizacional da secretaria, localizada na Rua João XXIII, n⁰ 1.137, Bairro Vilage Maciel, em Rio Branco. O evento contou com a presença do governador Gladson Cameli e diversas autoridades, representantes do poder público e membros da sociedade civil, que aproveitaram o importante marco para reforçar o compromisso de ações e estratégias principalmente na luta contra a violência que atinge a mulher.

A cerimônia foi planejada para ser o ponto alto dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres, mobilização anual internacional que busca sensibilizar a sociedade para a urgência do combate à violência de gênero. A Semulher, focada no enfrentamento das diversas formas de violência contra as mulheres, agora conta com uma estrutura física acolhedora e segura para atender às vítimas e realizar suas ações.

Em seu discurso, o governador Gladson Cameli ressaltou a importância da Semulher no combate à violência de gênero e na promoção de oportunidades para as mulheres. Ele agradeceu às personalidades presentes e enfatizou o compromisso do governo em criar uma sociedade mais igualitária e inclusiva.

“Essa é uma pauta sobre diminuir as diferenças, as desigualdades”, disse o governador. Foto: Marcos Vicentti/Secom

“56% dos servidores do Estado são mulheres e cada uma dessas pessoas é importante nos desafios que precisam ser vencidos pela igualdade. E eu vejo a determinação da secretária da Mulher, Márdhia El-Shawwa, e toda sua equipe. Essa é uma pauta sobre diminuir as diferenças, as desigualdades, com todo um cuidado na redução do feminicídio, um compromisso nosso que estamos abraçando junto a um gigantesco apoio institucional com nossos parceiros do Legislativo e Judiciário”, destacou o governador.

Acolhimento e conforto

Além de uma estrutura básica para o funcionamento de um órgão governamental, a nova sede da Semulher conta com sala para acolhimento psicológico, com espaço infantil, espaço de convivência e auditório para reuniões. Diversos equipamentos foram entregues para reforçar o espaço de acolhimento, entre eles: geladeira, microondas, microfone, frigobar, smartphone, fogão, TV, impressora e datashow.

A sede abriga diversos serviços e programas, desde espaços para acolhimento inicial a cursos de formação profissional, criando um ambiente multifuncional que atende às diferentes necessidades das mulheres.

Além disso, a inauguração faz parte das mais de 80 ações integradas que estão sendo realizadas nos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher.

Para a Secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, a nova sede da Semulher não apenas representa um avanço físico, mas simbolicamente reafirma o comprometimento do Estado do Acre na proteção e valorização das mulheres, sendo esse um passo significativo na construção de uma sociedade onde todas as mulheres possam viver livres de violência e com igualdade de oportunidades.

“Hoje celebramos não apenas a recriação da Secretaria da Mulher, mas o compromisso do governo com a equidade de gênero. A sede que inauguramos hoje não é apenas um edifício, mas um marco para o empoderamento de nossas mulheres, sabendo que possuem uma voz institucional por elas. Queremos que aqui seja um centro de referência para todos que nos procuram, porque esse lugar significa dignidade. E quem trabalha aqui está feliz e com a autoestima elevada, por ser um prédio moderno e acolhedor”, reforçou a secretária Márdhia.

A agenda do evento abrangeu a inauguração da sede, o lançamento do site institucional da Semulher e a entrega de três novos veículos, de um total de sete, além dos equipamentos adquiridos por meio de emendas parlamentares da ex-deputada federal Perpétua Almeida e do deputado estadual Pedro Longo. O investimento total, avaliado em R$ 1,5 milhão, reflete o compromisso do Estado em fortalecer as políticas públicas voltadas para as mulheres.

Três novos veículos, de um total de sete, foram entregues na solenidade. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Estiveram presentes no evento ainda a vice-governadora, Mailza Assis, a desembargadora Eva Evangelista, o deputado federal Eduardo Velloso, os deputados estaduais Fagner Calegário e Tadeu Hassem, além do secretário de Obras Públicas do Acre, Ítalo Lopes, responsável pela condução do projeto de estruturação de toda a nova sede da Semulher.