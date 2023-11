Ministério da Gestão lança site oficial do Concurso Nacional Unificado; conheça aqui

Com o objetivo de facilitar o acesso às informações oficiais do Concurso Nacional Unificado, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) criou um site oficial para reunir em um só local as notícias, materiais de apoio e publicações da pasta sobre o novo modelo de seleção de servidores públicos do Governo Federal.

De fácil e simples navegação, o site apresenta as publicações oficiais do Ministério da Gestão relacionadas ao Concurso Nacional. A criação de um espação centralizado de informações do certame na Internet faz parte dos esforços do MGI em dar ampla transparência à população das fases do concurso.

Além disso, a iniciativa tem por objetivo servir como fonte oficial de informação do Governo Federal para que a sociedade não caia em eventuais tentativas de golpes ou disseminem informações falsas sobre o Concurso Nacional.

O endereço do site é gov.br/ gestao / concursonacional . O Ministério da Gestão também possui um canal oficial de atendimento para dúvidas e denúncias sobre o concurso: [email protected] .

Para se atualizar sobre o novo Concurso Nacional, os interessados também podem seguir as redes sociais do Ministério da Gestão no Instagram, X e TikTok com o usuário @gestaogovbr

>> Conheça o site oficial do Concurso Nacional Unificado