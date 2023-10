Serviço Nacional de Emprego cria Casa do Trabalhador no Acre

Melhoria dos serviços, oferta de assistência social e jurídica às pessoas em busca de trabalho, além do aumento de qualificações, são alguns dos objetivos da Casa do Trabalhador, iniciativa do governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Ciência, Indústria e Tecnologia (Seict), do governo federal, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e do Conselho do Trabalho, Emprego e Renda (CTER), para restruturação e ampliação dos atendimentos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Acre. A implantação do novo espaço foi tema de reunião nesta sexta-feira, 6.

Com o novo local, que está em processo de implantação em Rio Branco, o público contará com uma equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais, psicólogos, advogados para a realização de serviços jurídicos, cursos de capacitação profissional nas mais diferentes áreas. Além disso, a tecnologia também fará parte da estrutura, já que o espaço contará com laboratório de informática para as pessoas que não possuem acesso a computadores ou internet, triagem virtual e totens de autoatendimento para maior celeridade no cumprimento de demandas.

Reunião definiu detalhes para implantação do novo espaço. Foto: Samira Sousa/Seict

“Estamos trabalhando para que esse novo espaço seja o melhor possível e tenha a cara do trabalhador, com o aumento da gama de serviços e inclusão profissional, com capacitações próprias e outras em parcerias. Uma novidade animadora dentro do Sine Casa do Trabalhador é a Escola do Trabalhador 4.0, uma parceria com a Microsoft para implantar uma trilha de capacitação com o objetivo de incluir as pessoas na área da tecnologia. A expectativa é inaugurá-la ainda este ano”, disse Assurbanípal Mesquita, secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia.

Coordenadora do Sine no Acre, Jaqueline Castro comemorou a reestruturação do órgão com ânimo. Ela destacou que o fortalecimento da instituição faz parte do compromisso do governador Gladson Cameli de propiciar meios para que as pessoas tenham trabalho e renda para uma vida digna: “O trabalhador, nosso grande alvo, só tem a ganhar com essas novidades. A partir dessa nova estrutura, a qualidade do atendimento ao público terá um salto significativo e as pessoas terão um acolhimento ainda mais humanizado. Estamos felizes por trazer essa novidade”.

Leonardo de Abreu, superintendente Regional do Trabalho no Acre, enfatizou o compromisso do governo, por meio da Seict, em trazer melhorias à população. Ele lembrou que a parceria interinstitucional é imprescindível para o sucesso da Casa do Trabalhador. “Demos o primeiro passo. O lugar será um ponto de atendimento que vai satisfazer uma questão social muito importante em Rio Branco e fará a diferença na vida dos trabalhadores, garantindo-lhes serviços básicos de requisição de seguro-desemprego, acesso ao mercado, dentre outros benefícios”, falou.

Entrega de equipamentos e serviços

Após a reunião, os membros da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia e do Sistema Nacional de Empregos no Acre realizaram a entrega de sete novos computadores na unidade Sine OCA, localizada no Centro da capital. Os equipamentos reforçam a estrutura e trarão maior celeridade nos atendimentos.

Entre os serviços ofertados pelo Sine estão: emissão de Carteira de Trabalho, orientações para o mercado de trabalho, intermediação de mão de obra, seguro-desemprego, qualificação de mão de obra, apoio ao trabalho autônomo e Previdência Social.