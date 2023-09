Rio Branco pode passar 212 dias com temperaturas médias acima de 32o C até 2050, segundo análise feita pela CarbonPlan e o The Washington Post lvando em consideração a temperatura do ar, a umidade, a radiação e a velocidade do vento em várias regiões da Terra. Foi usada como ponto de partida para determinar um “calor extremamente arriscado” para a saúde humana a temperatura de 32ºC.

O Metrópoles repercutiu o estudo que põe Manaus liderando o número de dias em calor extremo. Veja as cidades mais quentes:

Manaus: 258 dias

Belém: 222

Porto Velho: 218

Rio Branco: 212

Boa Vista: 190

Macapá: 185

Cuiabá: 168

Palmas: 158

Teresina: 155

São Luís: 83

Campo Grande: 39

Rio de Janeiro: 22

Porto Alegre: 8

Florianópolis: 7

Goiânia: 6

Aracaju: 3

João Pessoa: 3

Natal: 3

Salvador: 2

Belo Horizonte: 1

A reportagem completa está em https://www.metropoles.com/brasil/belem-7-meses-calor-extremo-2050https://www.metropoles.com/brasil/belem-7-meses-calor-extremo-2050