Brasília (DF), 14/09/2023, A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, durante abertura do 10º Encontro e Feira dos Povos do Cerrado, na Torre de TV, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Brasília (DF), 14/09/2023, A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, durante abertura do 10º Encontro e Feira dos Povos do Cerrado, na Torre de TV, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Ao participar, nesta quinta-feira (14), da abertura oficial do 10º Encontro e Feira dos Povos do Cerrado, a ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, voltou a defender a busca por desmatamento zero do bioma.

Apelidado de “berço das águas”, por abrigar as nascentes de três bacias hidrográficas do continente, o Cerrado sofreu com desmatamento acelerado nas últimas décadas, principalmente com a expansão agropecuária na região.

Um estudo da Universidade de Brasília (UnB) aponta que o bioma perde a vegetação nativa cinco vezes mais rápido que a Amazônia.

A legislação atual determina que as propriedades privadas preservem 20% do território com a cobertura original.

“A natureza não faz diferença entre legal e ilegal. Quem faz essa diferença somos nós e os interesses”, disse a ministra.

Nesta semana, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) lançou a consulta pública do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Bioma Cerrado (PP Cerrado). Os interessados podem participar até 12 de outubro.

O plano prevê programas para impulsionar a bioeconomia, ampliar a fiscalização e a destinação de terras públicas para proteção e uso sustentável de recursos naturais.

Participaram do evento os ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas.