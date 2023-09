A Prefeitura de Rio Branco deu as boas-vindas, nesta quinta-feira (14), a 74 novos profissionais de saúde que foram empossados para atuar nas Unidades de Saúde. Com um time diversificado, composto por médicos, agentes de endemias, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros especialistas.

Segundo a secretária de saúde, Sheila Andrade, com a chegada desses profissionais, a expectativa é de que haja uma melhoria significativa no atendimento à população.

“Estou muito feliz, porque é uma determinação do nosso prefeito, cuidar bem da nossa população e a saúde é fundamental. E como ele mesmo diz, é Deus, depois a nossa saúde. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça com bastante reverência”, disse Sheila Andrade.

Profissionais irão garantir o acesso à saúde para todos (Foto: Wal Fernandes)

O prefeito da capital explicou que a chegada desses profissionais reforça o compromisso da administração municipal em oferecer serviços de qualidade e garantir o acesso à saúde para todos os cidadãos.

“Nós estamos adequando os ambientes fazendo as reformas, construindo mais unidades de saúde. O principal é o ser humano, que são exatamente os servidores, àqueles que vão cuidar das pessoas e, hoje, com a posse de mais esses 74 servidores, não tenho dúvida que a gente continua melhorando a saúde do município de Rio Branco. Sei que não está boa ainda, a gente precisa melhorar muito, mas a gente continua nesse mesmo passo para continuar cada dia mais, porque a população realmente merece.”

Essa é a segunda chamada. Todos os profissionais foram selecionados por meio de processo seletivo com período de atuação de seis meses, com possibilidade de renovação por mais seis meses de serviço. Ana Vitória é dentista e está atuando pela primeira vez em um órgão público.

“Eu quero agregar para a minha comunidade na UBS Luiz Gonzaga, que eu vou começar a trabalhar agora e eu fico muito feliz e ansiosa pra essa jornada.”

Jhenniffer Santana é enfermeira e tem experiência no serviço público, mas não em sua profissão.

“Eu já trabalho no estado, mas exercendo a minha profissão vai ser na prefeitura, porque eu sou enfermeira obstétrica e, através da prefeitura, estou conseguindo exercer a minha função atendendo as grávidas, como a saúde da mulher. Então vai ser agora, a partir dessa oportunidade, que eu vou exercer a obstetrícia.”

O prefeito Tião Bocalom lembrou que o piso salarial dos enfermeiros, que já está sendo pago para os efetivos, será pago também para os profissionais provisórios.

“O piso da enfermagem já foi adotado pela Prefeitura de Rio Branco desde o começo e agora o que a gente está fazendo é estendendo o piso para esses contratos provisórios. Todo mundo que atuar na área da enfermagem vai receber. A própria secretária falou agora há pouco. Já definimos entre nós que a Prefeitura de Rio Branco tem condições, porque tem os recursos necessários para poder cumprir também com o piso da enfermagem e com esses outros profissionais que são os profissionais que acabaram de chegar”, garantiu o prefeito.