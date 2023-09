Mais de 5,4 mil declarações do ITR já foram entregues no Acre

De acordo com a Receita Federal, até a última quarta-feira (13) 5.427 Declarações do Imposto Territorial Rural foram entregue no Estado do Acre. A previsão é de 12.390 declarações.

A declaração do ITR 2023 deve ser enviada por meio do Programa Gerador da Declaração do ITR (Programa ITR 2023), disponível no site da Receita Federal.

Em caso do contribuinte obrigado por lei a entregar a declaração, mas enviar após o prazo, será cobrada Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED).

A Receita informa ainda em caso de a situação da declaração indicar que está retida em malha, consultar as inconsistências e, se for o caso, retificar as informações enviando uma nova declaração.

