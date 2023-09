As operações do Procon para apurar preço e qualidade da carne vendida nos açougues do Acre

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/Ac) desenvolve durante esta semana, simultaneamente, ações fiscalizatórias nas cidades de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, devido a reclamações da população sobre o valor da carne comercializada na região.

Procon fiscaliza valor da carne comercializada na região do Juruá e Tarauacá. Foto: Marcos Santos/Secom

A fiscalização visa a aferição do preço da carne praticada no mercado. São recolhidas planilhas dos valores atuais comercializados e notas fiscais de compra dos estabelecimentos.

As documentações serão entregues ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Ministério Público do Acre para análise e, se constatadas irregularidades, medidas cabíveis deverão ser tomadas.

O fiscal do Procon em Cruzeiro do Sul, Paulo Henrique Rocha, explica que tendo em vista o aumento de reclamações o Procon está visitando açougues e supermercados para garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados.

“O intuito dessa ação é averiguar se realmente os preços praticados estão dentro das conformidades”, ressalta.

O chefe da fiscalização do Procon, Jonh Lynneker, destaca que a ação objetiva a “adoção de medidas que visam a proteção e defesa do consumidor, bem como esclarecimentos acerca do preço da carne comercializada, em todas as fases dessa cadeia de consumo.”

A ação é realizada em parceria com a Vigilância Sanitária.