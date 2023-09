Usina de Arte abre 125 vagas de artes visuais e teatro em Rio Branco

O Centro em Cultura Usina de Arte João Donato, em parceria com a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), lança processo seletivo com vagas em cinco cursos livres, gratuitos, e abertos à comunidade. A usina é uma unidade descentralizada do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), e está oferecendo 125 vagas, para Rio Branco, nas áreas de artes visuais e teatro.

As vagas foram distribuídas entre cinco turmas, sendo uma turma para o curso de Técnica Mista, uma de Iniciação Teatral, duas turmas de Aprofundamento à Linguagem Teatral e uma de Fotografia.

As inscrições se encerram dia 21 de setembro, e estão acontecendo de forma online, por meio de preenchimento de formulário. O candidato que preferir preencher o formulário impresso, pode se dirigir até a Usina de Arte, FEM ou Ieptec, todas as sedes localizadas na capital.

Quanto aos critérios de participação em qualquer um dos cursos, o interessado deve ter idade mínima de 15 anos. Para as turmas de Aprofundamento à Linguagem Teatral, o candidato precisa possuir conhecimento teórico e experiência prática em teatro (curso, oficina ou atuação no teatro); e para a turma de Técnica Mista, precisa ter conhecimento básico em desenho.

Aluna do Curso de Aquarela em aula prática. A formação não está na lista de cursos livres em aberto, mas também faz parte do catálogo da Usina, com as últimas turmas concluídas em agosto de 2023. Foto: Hannah Lydia

As aulas dos cursos livres com inscrições abertas terão início dia 25/09, sendo duas aulas presenciais por semana, e acontecerão na Usina de Arte, com turmas nos turnos manhã e tarde.

“Quem tiver interesse em estudar teatro, desenho, pintura, fotografia, terá mais essa oportunidade de se qualificar na área da cultura, gratuitamente, em 2023. As vagas são limitadas”, complementou a coordenadora-geral da Usina de Arte, Simone Pessoa.

Sobre o Curso de Iniciação Teatral

A Usina de Arte realizou, nos dias 8 e 9 de setembro, duas apresentações teatrais com alunos que concluíram o Curso de Iniciação Teatral. Os espetáculos “Eles Não Vestem Black Tie” e “Velório em Quatro-Ladeiras” foram encenados no teatro do centro da Rede Ieptec, em Rio Branco.

Sônia Oliveira, 79 anos, recém-formada no curso de Iniciação Teatral, fala da sua experiência em participar da formação: “O curso é maravilhoso. Nós fomos muito bem recebidos, principalmente eu que, aos meus 79 anos, resolvi enfrentar esse curso junto com esses jovens atores, para que eu pudesse me desenvolver nas atividades, no meu jeito de falar, e notei que isso me ajudou muito”.

Dona Sônia aproveitou para convidar a todos a se inscreverem. “Se inscrevam, é muito importante, além do aprendizado, a gente se diverte e aproveita, porque a arte é algo maravilhoso onde podemos nos expressar”, comentou.

Para participar, o candidato deve acesse o link do curso que deseja se inscrever, no Portal do Ieptec, e preencher o formulário.