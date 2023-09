SAIU! convocados candidatos em concursos da Educação do Acre

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 12, a convocação de cinco editais de processo seletivo simplificado.

A convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato nos processos seletivos simplificados estão nos seguintes editais, juntamente com a lista de documentos necessários:

Processo seletivo simplificado para contratação temporária por análise de títulos para atender projeto do ensino regular, biologia/ciências. Edital nº 041/Sead/SEE/Regular, de 11 de setembro de 2023;

Processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor de Atendimento Educacional Especializado – AEE. Edital nº 0037/Sead/SEE/Especial, de 11 de setembro de 2023;

Processo seletivo simplificado para contratação temporária de Professor para o Programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA1, Socioeducativo, Rio Branco, Zona Urbana. Edital nº 030/Sead/SEE/EJA, de 11 de setembro de 2023;

Processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor para o Programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA. Edital no 008/2023 SEAD/SEE, de 11 de setembro de 2023;

Processo seletivo simplificado para contratação temporária por análise de títulos para atender projeto do ensino regular, matemática. Edital nº 030/Sead/SEE/Regular, de 11 de setembro de 2023;

A lista dos candidatos segue na seguinte ordem: cargo, município, classificação, número de inscrição, nome do candidato e nota, em ordem de classificação.

Para obter informações gerais referentes ao processo seletivo simplificado, deve-se entrar em contato com a Secretaria de Estado de Educação, por meio dos telefones: (68) 3213-2331/3213-2332, ou por meio do endereço eletrônico: [email protected].