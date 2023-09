Feriadão: acreanos seguem entre os que mais visitam Foz do Iguaçu

A visitação nos principais atrativos turísticos superou as expectativas nos quatro dias do feriado prolongado do Dia da Independência em Foz do Iguaçu. De quinta-feira a domingo (7 a 10 de setembro), turistas de todas as regiões do Brasil e de 61 diferentes países garantiram a lotação em estabelecimentos da rede hoteleira, bares e restaurantes. O Parque Nacional do Iguaçu recebeu 33 mil pessoas, mais de oito mil acima da previsão inicial de 25 mil ingressos. O movimento no Complexo Turístico da Itaipu subiu 21% em comparação ao ano passado.

A folga na agenda permitiu a viagem dos sonhos a Foz do Iguaçu ao casal Eduarda Sobraes e Matheus Heden. “Planejamos de viajar para conhecer neste feriado e foi incrível. Não imaginávamos que seria tão bom conhecer a Maravilha Mundial da Natureza”, declarou Eduarda enquanto percorria as trilhas e pontos de observação das Cataratas do Iguaçu, dentro do Parque Nacional do Iguaçu.

Em alta

Nos quatro dias do feriadão, a visitação no parque superou a expectativa inicial de 25 mil visitantes. No período, foram contabilizados 33.110 ingressos na unidade de conservação, de pessoas vindas de todas as regiões do Brasil e estrangeiros de 61 países. O dia de maior visitação foi 9 de setembro, com 13.171. Entre os estados brasileiros, o ranking de visitantes é liderado pelo Paraná, seguido por São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Amazonas, Pernambuco, Ceará, Acre, Distrito Federal e Alagoas.

O turismo internacional tem a liderança dos argentinos, seguidos dos provenientes do Paraguai, Peru, Estados Unidos, Espanha, Colômbia, França, Alemanha, Chile, México, Uruguai, Inglaterra, China, Equador, Irã, Itália e Japão. No feriadão, os visitantes puderam vivenciar o Sunset Porto Canoas, na Praça Santos Dumont. A concessionária Urbia Cataratas organizou no espaço, no final da Trilha das Cataratas, uma experiência de descanso para valorizar Santos Dumont, que teve um papel fundamental na criação do Parque.

Itaipu

O movimento no complexo turístico da binacional, fronteira com o Paraguai, cresceu 21% no comparativo do mesmo feriado em 2022. De 7 e 10 de setembro, as atrações do circuito receberam 9.600 visitas. A proximidade com o final de semana prolongado, segundo o gerente do CTI, Marcelo Giongo, é uma das razões do aumento nos números do setor. A Itaipu Panorâmica, na qual os visitantes circulam pela parte externa da usina, com paradas nos mirantes, foi o principal atrativo e recebeu 6.969 pessoas.

Já a Itaipu Especial, que leva o turista ao interior da barragem, registrou 1.148 ingressos. Outro número de destaque foi o movimento da Itaipu Iluminada, que conta com um show de música e luzes no Mirante Central da usina. A atração, que teve uma sessão extra no dia 7, contabilizou 837 visitantes. Já o Refúgio Biológico Bela Vista (RBV) recebeu 521 turistas nos quatro dias do feriadão.

Três Fronteiras

O local mais charmoso de Foz recebeu 8.697 pessoas no feriado prolongado da Independência. A maioria formada por brasileiros, que representaram 96% do público. Entre os estados que mais listados estão Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Estrangeiros de 40 países visitaram o Marco das 3 Fronteiras. Lideram a lista chilenos, seguidos por visitantes do Irã, Peru, Argentina, Paraguai e Equador.