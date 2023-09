O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta terça-feira (12) que a educação em Marechal Thaumaturgo não vai bem. De vez em quando a propaganda oficial diz que se vai muito bem mas não é nada disso, observa do deputado. “O Acre decresceu na penúltima posição e o que demonstra o descaso é que Marechal Thaumaturgo tem duas escolas do Estado que tem anexos, que são por comunidade”, explicou o deputado. O transporte de estudantes na região é feita pela via fluvial, em barcos.

Pagamentos por serviços não estão sendo feitos. Falta transporte escolar deixa 90% dos alunos sem aula há quase um mês. “Aquilo que você tinha como direito ao acesso está sendo subtraído nestes tempos”, disse.

