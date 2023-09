Seleção de projetos de eficiência energética tem aporte de R$30 mi

O Grupo Energisa abriu, na última segunda-feira (04/09), a chamada pública para seleção de projetos para o Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Aneel. Para este ano, serão aportados mais de R$ 30 milhões em iniciativas das nove distribuidoras do Grupo, nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Paraná, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Acre e Rondônia. O programa está em linha com os nove compromissos ASG (Ambiental, Social e de Governança) assumidos em 2022 pelo Grupo Energisa e contribui com a ambição da companhia em se tornar Net Zero.

Os recursos do PEE poderão ser direcionados para projetos rurais, de infraestrutura de iluminação pública, organizações sociais, empresas e órgãos públicos. Todos os clientes das áreas de concessão das distribuidoras do Grupo podem participar do edital, que ficará aberto até o dia 6 de novembro. As regras serão apresentadas em uma live na terça-feira (12/09), às 10h, pelo link https://encurtador.com.br/gmop2.

“Através do Programa de Eficiência Energética, buscamos promover a transformação do mercado de eficiência energética e, acima de tudo, estimular o desenvolvimento de novas tecnologias. O PEE tem ainda a importante missão de fomentar hábitos de consumo racional da energia elétrica. Dentro do Grupo Energisa, a atuação em tema ASG é parte integrante da estratégia de crescimento, ainda mais em um cenário de mudanças climáticas. Nesse sentido, o programa é mais uma oportunidade de mitigarmos os impactos dos nossos negócios no planeta”, afirma o coordenador de Eficiência Energética, Thiago Oliveira.

O Programa é realizado pela Energisa e segue as diretrizes definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Para se inscrever, confira o edital no endereço: https://www.grupoenergisa.com.br/programa-de-eficiencia-energetica . Os resultados dos selecionados serão divulgados no dia 2 de fevereiro de 2024.