O Amazônia Viva Game, um jogo educativo que une entretenimento e conscientização ambiental, está dando um passo ainda mais significativo em sua missão de preservação da Amazônia. Em parceria com a renomada organização não governamental SOS Amazônia, lançará um coletivo de arrecadação de fundos para a preservação da biodiversidade amazônica. O valor arrecadado será destinado a um projeto de conservação dos quelônios, também conhecidos como bichos de casco, como as tartarugas, os tracajás e os iaçás, que habitam os rios amazônicos.

Trata-se do projeto “Quelônios do Juruá”, realizado desde 2003 pela SOS Amazônia, na região do Alto Juruá, no Acre. No total, mais de 50 famílias ribeirinhas monitoram praias de desovas de quelônios ao longo do rio Juruá, alcançando o Parque Nacional da Serra do Divisor e a Reserva Extrativista do Alto Juruá, duas das maiores Unidades de Conservação (UC) do estado do Acre e de grande importância, por serem áreas de alta concentração de diversidade biológica e, ambas, situadas na fronteira com o Peru.

O coletivo será lançado no Dia da Amazônia, celebrado no dia 5 de setembro, nas plataformas de financiamento coletivo Catarse e Benfeitoria. O dinheiro arrecadado visa não apenas contribuir para o desenvolvimento do Amazônia Viva Game, mas também destina 40% da receita arrecadada à SOS Amazônia, uma ONG com a missão de promover a conservação da biodiversidade e o crescimento da consciência ambiental na Amazônia. Essa parceria reforça o compromisso de ambas as partes em proteger e conservar um dos patrimônios naturais mais ricos do mundo.

“Através dessa contribuição, os jogadores e apoiadores do Amazônia Viva Game estarão ajudando diretamente na proteção desses animais essenciais na manutenção da biodiversidade do ecossistema amazônico. É uma forma inovadora de engajar nosso público em uma causa que transcende as telas e traz impacto real. Essa parceria é uma prova de que a união entre tecnologia, entretenimento e preservação pode gerar um impacto positivo na Amazônia. Convidamos a todos a se juntarem a nós para proteger a Amazônia”, afirma o idealizador e proponente do Amazônia Viva Game, o gestor ambiental e comunicador social, Thiago Itacaramby.

De acordo com o biólogo Luiz Borges, doutor em Ecologia e assistente de projetos da SOS Amazônia, o trabalho de conscientização desempenhado pela ONG aos ribeirinhos é fundamental na conservação dos quelônios da Amazônia. Segundo ele, ao compreenderem a importância desses animais não apenas como parte do ecossistema, mas como agentes essenciais na manutenção da qualidade das águas dos rios, os ribeirinhos se tornam guardiões naturais da biodiversidade local. “Os quelônios, com seu comportamento de filtrar e eliminar impurezas das águas, desempenham um papel vital no processo de limpeza dos rios amazônicos. Essas espécies se alimentam de algas, de folhas que ficam na superfície da água e também de matéria orgânica morta, por isso, têm um papel-chave na limpeza dos rios. Consequentemente, o envolvimento dos ribeirinhos nesse processo de conscientização contribui diretamente para a proteção dos recursos naturais da região.”

Borges explica que as principais ocorrências de espécies de iaçá (Podocnemis sextuberculata) e tracajá (Podocnemis unifilis) estão ameaçadas de extinção classificadas como vulneráveis. Já a tartaruga-da-Amazônia (Podocnemis expansa), está classificada como “quase ameaçada de extinção”, por apresentar menor risco de extinção e devido a uma série de iniciativas desenvolvidas ao longo dos anos na região amazônica. “Embora a captura de adultos e a coleta de ovos de quelônios sejam proibidas pela legislação brasileira, essa é uma prática comum na Amazônia ainda nos dias de hoje. As principais ameaças são o desmatamento, tráfico ilegal de carnes e ovos, caça e pesca predatórias, além do consumo não manejado pelas populações tradicionais”, afirma o biólogo da SOS Amazônia.

Como participar

Para saber mais sobre como contribuir para o coletivo, acesse o site oficial das plataformas de financiamento coletivo Catarse e Benfeitoria. Acompanhe também as redes sociais do Amazônia Viva Game (@amazoniavivagame) para atualizações sobre a campanha e como você pode se tornar parte dessa iniciativa. Para mais informações, fale conosco através do e-mail ([email protected]). Junte-se a nós para proteger a Amazônia!

Sobre a SOS Amazônia

Desde 1988, a SOS Amazônia (@sosamazonia) busca promover a conservação da biodiversidade e a promoção da consciência ambiental na Amazônia. Naquele momento histórico, a ONG surgiu para defender a causa extrativista ligada ao corte da seringa (extração do látex) e, hoje, no âmbito de seus projetos e atividades, atua pela manutenção de áreas protegidas e recuperação de áreas degradadas em comunidades extrativistas, ribeirinhas e de agricultores familiares.