O recado do Fórum Empresarial às medidas fiscais adotadas pelo Acre

O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, entidade composto pela Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faeac) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio) elogiou em nota publicada na última quarta-feira, 7, no site da instituição, as medidas que o governo do Acre estabeleceu, por meio do decreto 11.323, para manter o equilíbrio fiscal do Estado.

A instituição ressaltou os desafios do atual cenário econômico aos entes federativos, principalmente no aspecto da arrecadação-despesas. Para a associação civil de direito privado, o governo do Acre está buscando maior fortalecimento econômico, zelo com os recursos públicos e bem-estar social.

Redução de gastos com diárias, despesas de locomoção (passagens, locação de veículos e imóveis) e corporativas (consumo de energia elétrica e serviços de telecomunicações), além da suspensão de novos contratos administrativos que não encontrem disponibilidade orçamentária são algumas das iniciativas. A medida foi adotada pelo poder público diante do baixo volume de arrecadações de receita e redução no valor mensal do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

“As federações aqui representadas manifestam apoio às ações adotadas pelo Executivo estadual, em conformidade com as melhores práticas de gestão governamental, respeito à sociedade e às instituições e, sobretudo, compromissadas com a racionalização no emprego dos recursos públicos”, pontua a entidade na publicação. Em outro trecho da nota, o texto enfatiza também que as medidas são necessárias para que não haja cortes de investimentos públicos.

Para o titular da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, o reconhecimento do Fórum Empresarial é importante para manter a confiança dos investidores internos e externos, principalmente os que pretendem realizar novas atividades no estado, além do setor produtivo local. “Esse decreto reforça a seriedade e o compromisso que o governador e toda a sua equipe têm para que o Acre continue no caminho de bons resultados e do desenvolvimento”, disse.