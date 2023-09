O governo do Acre traz boas notícias. O Portal da Transparência, que já apresentava os dados referentes às despesas e gastos públicos, segue disponível e passou por nova atualização, tornando-o ainda mais fácil e rápido na busca por informações.

“No mês de agosto, incluímos mais um módulo no site, “fornecedores” e atualizamos diversas informações, entre as quais estão dados sobre a folha de pagamento e concessão de diárias dos servidores estaduais. O governo do Estado tem zelado para manter as informações atualizadas no portal, bem como atendido às exigências dos órgãos de controle interno, como Ministério Público Federal”, explica o diretor de Transparência e Integridade da Controladoria-Geral do Estado (CGE), Cícero Dias.

Além das atualizações do Portal da Transparência, o governo, por meio da CGE e da Sead, está trabalhando para a criação de um novo site. Foto: Alysson Oliveira/Secom

A Controladoria-Geral do Estado tem a tutela do Portal da Transparência. Essa gestão abrange uma relação direta com todos os órgãos do Estado e atua em constante vigilância para manter a transparência ativa e à disposição da população acreana. A transparência ativa é o que a lei determina como informações obrigatórias a serem divulgadas.

O diretor explica que a CGE trabalha em conjunto com a Secretaria de Administração (Sead), que é a responsável pela parte técnica e de avaliação e lançamento das informações do governo digital. “E visando melhorar ainda mais os serviços, o governo, por meio da Sead e CGE, está trabalhando no desenvolvimento de um novo portal, de fácil acesso, com informações objetivas para a sociedade acreana”, acrescenta Dias.

No portal é possível encontrar com apenas alguns cliques, dados referentes às despesas, receitas, Lei de Responsabilidade Fiscal, covid-19, servidores, contratos e licitações, Plano Plurianual, Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Acesso à Informação (LAI), programas de governo, programa de ajuste fiscal, editais e licitações e regulamentação da LAI.

Além de diárias, fornecedores e o balanço-geral do Estado, todos esses dados podem ser vistos por meio do site: https://transparencia.ac.gov.br/.