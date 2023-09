Gabaritos do Encceja 2023 estão disponíveis; acesse e saiba mais

Os gabaritos oficiais das provas objetivas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023 estão disponíveis no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Também foi disponibilizado o gabarito dos participantes que usaram o recurso de ledor. Os documentos foram publicados nesta sexta-feira, 8 de setembro, e estão organizados por área de conhecimento. O participante terá acesso aos seus resultados individuais no dia 22 de dezembro.

Para o ensino fundamental, os participantes realizaram as provas das seguintes áreas: ciências naturais; matemática; língua portuguesa; língua estrangeira moderna; artes; educação física; história e geografia. A temática da redação para esse nível de certificação foi “A importância do respeito às religiões de matrizes africanas”.

Já no caso do ensino médio, os participantes foram avaliados em ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; bem como em ciências humanas e suas tecnologias. A redação teve como tema “Ações para cuidar da saúde mental do trabalhador”. As provas do Encceja 2023 foram aplicadas no dia 27 de agosto, em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Encceja – Realizado pelo Inep desde 2002, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação, o Encceja possibilita a retomada da trajetória escolar. A participação é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada. As provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar.

As secretarias de Educação e os institutos federais utilizam os resultados como parâmetro para certificar os participantes em nível de conclusão do ensino fundamental e médio. O exame também estabelece uma referência nacional para a avaliação de jovens e adultos, tendo, assim, uma relevância multidimensional para a educação brasileira.

O Encceja ainda serve de baliza à implementação de procedimentos e políticas para a melhoria da qualidade da oferta da educação de jovens e adultos, além de viabilizar o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre o sistema educacional brasileiro.

