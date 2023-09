Educação de jovens e adultos: Acre fortalece oferta de alfabetização

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), recebeu nesta terça-feira, 5, mais de R$ 25 milhões para implantação e pavimentação da AC-445 entre os municípios de Bujari e Porto Acre.

“Nosso governo tem trabalhado para cuidar do povo, e é isso que estamos fazendo. Essa é mais uma das obras que vamos iniciar neste ano para dar melhores condições de vida para a nossa população, que tanto merece. O apoio dos nossos parlamentares é fundamental para o avanço do nosso estado”, disse o governador Gladson Cameli.

O governante deve assinar em breve a ordem de serviço para a execução da primeira etapa da obra. A construção será dividida em dois lotes, sendo o lote I com extensão de 19,60 km e o lote II com extensão de 18,66 km.

“São duas etapas para a execução da obra, e aqui agradeço o empenho da bancada federal, que tem trabalhado na destinação de recursos para melhorar a cada dia a infraestrutura do Acre”, afirmou o presidente do Deracre, Beto Murad.

O valor faz parte de uma emenda parlamentar de R$ 126 milhões, do senador Márcio Bittar, relator do Orçamento-Geral da União (OGU) de 2020 a 2021, destinada ao governo do Acre para as estradas estaduais.