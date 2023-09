Ciclone: sobe para 37 o número de mortos no RS; SC tem 1 óbito

Subiu para 37 o número de mortos pela passagem do ciclone no Rio Grande do Sul, que se formou no estado na última segunda-feira (4) , segundo informações da Defesa Civil na na manhã desta quinta-feira (7). Houve também um óbito em Santa Catarina, totalizando 38 vítimas fatais na região Sul do país.

No Rio Grande do Sul, foram registradas mortes em Cruzeiro do Sul (3), Encantado (1), Estrela (2), Ibiraiaras (2), Lajeado (3), Mato Castelo (1), Muçum (14), Passo Fundo (1), Roca Sales (9) e Santa Tereza (1). Em Santa Catarina, o óbito ocorreu na cidade de Jupiá, no norte do Estado