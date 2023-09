Acre celebra democracia em desfile de comemoração aos 201 anos da Independência do Brasil

O governo do Acre celebrou a democracia na festa de 201 anos da Independência do Brasil com as apresentações do desfile cívico-militar de 7 de setembro, nesta quinta-feira, na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco.

Um grande público compareceu para apreciar a festa na manhã com céu de brigadeiro, destacando o balançar das bandeiras do Brasil e vestimentas que acentuam as cores verde e amarelo representativas das riquezas do país.

Com os cumprimentos à população e a revista inicial às tropas, o governador Gladson Cameli concedeu autorização ao subcomandante do 4° Batalhão de Infantaria de Selva, tenente-coronel Rafael Folda, para iniciar o desfile e mais uma vez voltou a relembrar o compromisso com a democracia durante a festa.

“A democracia, para mim, é isso aqui, liberdade de expressão, e o respeito às opiniões para que possamos, juntos, construir um país mais justo. Que neste 7 de setembro, possamos trazer benefícios, diminuir as diferenças e vencer os desafios que precisamos vencer, sempre respeitando as opiniões, a democracia e a liberdade de expressão a todos”, declarou o chefe do executivo.

Governador Gladson Cameli celebrou a democracia, durante o desfile de 7 de setembro. Foto: Diego Gurgel/Secom

A vice-governadora do estado, Mailza, secretários de estado, deputados estaduais, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e demais autoridades também prestigiaram o desfile cívico-militar.

Em família

Acompanhando o desfile pela primeira vez, Elisângela Silva de Oliveira compareceu com a família para apreciar o desfile em que um dos filhos se apresenta como soldado do exército brasileiro. Para ela, a festa é linda. “É a primeira vez que o meu filho vai desfilar pelo exército e a gente veio prestigiar a apresentação dele e de todos os presentes”, comemorou a mãe.

Com dois filhos matriculados na Escola Militar Dom Pedro II, a mãe Patrícia Ferreira compareceu ao desfile para apreciar o espetáculo dos meninos. “Eu gosto muito de ver o desfile, as Forças Armadas e a banda da polícia militar”, destacou.

Desfile de 7 de setembro

Na apresentação da Escola Militar Estadual Tiradentes, coordenada pela Polícia Militar do Acre, a pequena Kaylane Letícia da Silva Mourão, de 4 anos, recebeu os cumprimentos do governador Gladson Cameli, na pista de apresentação, acompanhada de familiares e representantes da instituição educacional.

Governador Gladson Cameli cumprimentou a pequena Kaylane, de 4 anos. Foto: José Caminha/Secom

Ao todo, sete blocos apresentaram equipes das Forças Armadas, forças de Segurança Pública do Estado e instituições sociais atuantes do Acre.

Além dos grupos mirins, quase dois mil alunos e servidores dos colégios militares também se apresentaram, conforme indicou o secretário de Estado de Esportes e Educação, Aberson Carvalho.

A festa contou ainda com a apresentação de bandas de música e desfiles do comboio de viaturas militares e civis, bem como de clubes de veículos antigos e motocicletas, além de um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Apresentação segura

Pensando no bem-estar e segurança da população durante as apresentações, o governo do Acre disponibilizou água para a hidratação do público presente.

A festa contou ainda com a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e de policiais militares no entorno da festa, conforme destacou o titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), José Américo Gaia.

No momento final do evento, o governador Gladson Cameli atendeu ao público após o encerramento da festa e liberação do dispositivo de honra.