O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), transportou na terça-feira, 5, uma nova balsa para efetuar a travessia de pedestres, veículos e cargas, no Rio Acre, em Xapuri.

“Seguimos uma determinação do governador Gladson Cameli. A equipe do Deracre trabalhou para encaminhar a embarcação o mais rápido possível e em breve as operações com a nova balsa serão iniciadas em Xapuri”, afirmou o presidente do Deracre, Beto Murad.

O processo de transporte da balsa, que mede 21 metros de comprimento por 4,8 de largura, foi feito por meio de uma carreta-prancha, acompanhada de mais dois veículos da Polícia Rodoviária Federal que garantiram o apoio de segurança, no trajeto rodoviário entre as cidades de Sena Madureira e Xapuri. A chegada da embarcação ocorreu na tarde de quarta-feira, 6. Foram investidos R$ 250 mil na execução de serviços de manutenção industrial, preventiva e corretiva.

A nova balsa de Xapuri atende uma antiga reivindicação dos moradores do Bairro Sibéria para melhorar a mobilidade. Além disso, as tratativas para atender a comunidade foram realizadas pelo deputado estadual Manoel Moraes e seguem determinação do governador Gladson Cameli.

O governador Gladson Cameli não tem medido esforços para garantir condições necessárias de segurança de trafegabilidade no transporte fluvial da região. As intervenções nos portos do Acre são realizadas pelo Deracre e visam garantir o tráfego de produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais.