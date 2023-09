Governo promove 101 novos oficiais e praças da Polícia Militar

O governo do Estado do Acre, por meio da Polícia Militar (PMAC), promoveu 101 novos oficiais e praças da instituição em solenidade realizada na tarde desta terça-feira, 5, no Comando Geral da Polícia Militar, em Rio Branco.

Mais de 101 militares, da capital e do interior, foram agraciados com a promoção, que demonstra, mais uma vez, o compromisso do Estado na capacitação e qualificação dos seus profissionais.

Durante o evento, o governador Gladson Cameli externou sua satisfação com os serviços prestados pela corporação ao povo acreano.

“Não existe paz social e desenvolvimento econômico sem uma Segurança Pública eficiente. Parabéns a todos vocês”, disse o governante em discurso aos recém-promovidos.

O governante lembrou ainda a redução de 79% dos alertas de desmatamento no mês de agosto, em comparação ao último ano.

Coronel da reserva, o deputado federal Ulysses Araújo, relembrou da integridade da PMAC, como uma das polícias mais honestas do Brasil.

Patente máxima da instituição, o coronelato é o objetivo final de oficiais que incorporam aos quadros da PMAC.

“A atual gestão tem um compromisso com todas as instituições do Sistema Integrado de Segurança Pública. Sou policial desde 1992, e entrei como soldado, e hoje alcanço o cargo máximo na instituição”, disse o recém-promovido a coronel, Manoel Jorge da Silva Souza.

No mês do soldado, o coronel Luciano Dias Fonseca, comandante-geral da PMAC, frisou a importância desse evento.

“Essa é uma prova da valorização das forças policiais que vêm prestando um serviço relevante a sociedade”, observou.

A segunda mulher coronel da PMAC, na ativa, Ellen Pontes, frisou a importância de valorizar os servidores públicos por meio de promoção.

“Esse é um reconhecimento a todas as atividades que nós desenvolvemos. O governo tem tido um compromisso com todos os militares, é um avanço que traz valorização profissional”, salientou a recém-promovida.