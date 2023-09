O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta quarta-feira (6) que a produção do filme Noites Alienígenas foi toda realizada no Estado do Acre. “O nosso diretor Sergio Carvalho e a produtora Saci produzem um filme que fala muito da juventude nos tempos das facções”, disse. Agora, diz, o parlamentar, está entre aqueles que podem disputar o Oscar.

Para Edvaldo, o filme foi produzido em um momento em que o governo Bolsonaro estava criminalizando a arte -e a Aleac deve convidar os integrantes para se fazerem presentes em sessão especial para homenagem.

Ele falou também sobre o quadro “dantesco” do acampamento de sem-teto no hall da Aleac é o mesmo, já que apesar de serem recebidos pelo governador Gladson Cameli nada mudou até agora.

