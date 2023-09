O deputado Pedro Longo alertou para o direito adquirido dos trabalhadores provisórios do Instituto Socioeducativo (ISE) e quer isonomia no caso do Detran e Depasa, cujos temporários receberam o benefício.

“Peço apoio para o requerimento que vou apresentar pedindo impacto financeiro visando dar a garantia de pagar essa indenização”, disse, observando que deve ser respetiada a condição financeira do Estado.